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نائب بريطاني يدعو تيريزا ماي للاستقالة

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دعا النائب البريطاني المحافظ نايغل إيفانز، رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ إلى إعلان استقالتها من منصبها اليوم مع عودة انعقاد البرلمان بعد عطلة ​عيد الفصح​. وقال: "سأكون مسرورًا لو أن ماي أعلنت اليوم استقالتها، حتى يتسنّى لنا إجراء ​انتخابات​ واختيار قائد جديد ل​حزب المحافظين​".

وأكد إيفانز أن "الطريقة الوحيدة لكسر الجمود الراهن بشكل مناسب هو أن يكون لحزب المحافظين قيادة جديدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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