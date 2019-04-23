نائب بريطاني يدعو تيريزا ماي للاستقالة

دعا النائب البريطاني المحافظ نايغل إيفانز، رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ إلى إعلان استقالتها من منصبها اليوم مع عودة انعقاد البرلمان بعد عطلة ​عيد الفصح​. وقال: "سأكون مسرورًا لو أن ماي أعلنت اليوم استقالتها، حتى يتسنّى لنا إجراء ​انتخابات​ واختيار قائد جديد ل​حزب المحافظين​".

وأكد إيفانز أن "الطريقة الوحيدة لكسر الجمود الراهن بشكل مناسب هو أن يكون لحزب المحافظين قيادة جديدة".