نائب بريطاني يدعو تيريزا ماي للاستقالة

دعا النائب البريطاني المحافظ نايغل إيفانز، رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى إعلان استقالتها من منصبها اليوم مع عودة انعقاد البرلمان بعد عطلة عيد الفصح. وقال: "سأكون مسرورًا لو أن ماي أعلنت اليوم استقالتها، حتى يتسنّى لنا إجراء انتخابات واختيار قائد جديد لحزب المحافظين".
وأكد إيفانز أن "الطريقة الوحيدة لكسر الجمود الراهن بشكل مناسب هو أن يكون لحزب المحافظين قيادة جديدة".
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