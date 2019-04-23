شدّد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية أظهرت أنّها ليست شريكًا تفاوضيًّا يمكن الوثوق به، وهي تدعم مصادر عدم الاستقرار في المنطقة وتواصل دعم التطرف في منطقتنا كالسعودية والإمارات".
وركّز على أنّ "إيران ستحمي مصالحها والإستقرار هو من مصالحها، والإستقرار يجب أن يشمل الجميع وكذلك الرخاء الإقتصادي"، مبيّنًا أنّ "المحافظة على منطقة مستقرّة هي على رأس مصالح إيران". وأوضح أنّ "الولايات المتحدة باتت دولة خارجة على القانون وخرقت كلّ الإتفاقات الّتي أقرّتها".
ولفت ظريف إلى أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومن حوله في البيت الأبيض يغلبون مصلحة إسرائيل على مصلحة الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: أميركا تدعم التطرف وليست شريكا تفاوضيا يمكن الوثوق به وإيران ستحمي مصالحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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