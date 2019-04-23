ظريف: أميركا تدعم التطرف وليست شريكا تفاوضيا يمكن الوثوق به وإيران ستحمي مصالحها

شدّد وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ أظهرت أنّها ليست شريكًا تفاوضيًّا يمكن الوثوق به، وهي تدعم مصادر عدم الاستقرار في المنطقة وتواصل دعم التطرف في منطقتنا ك​السعودية​ و​الإمارات​".

وركّز على أنّ "إيران ستحمي مصالحها والإستقرار هو من مصالحها، والإستقرار يجب أن يشمل الجميع وكذلك الرخاء الإقتصادي"، مبيّنًا أنّ "المحافظة على منطقة مستقرّة هي على رأس مصالح إيران". وأوضح أنّ "الولايات المتحدة باتت دولة خارجة على القانون وخرقت كلّ الإتفاقات الّتي أقرّتها".

ولفت ظريف إلى أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ومن حوله في ​البيت الأبيض​ يغلبون مصلحة إسرائيل على مصلحة الولايات المتحدة".