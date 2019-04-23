ماي أعربت عن رغبتها في توسيع التعاون الأمني

دعت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ الرئيس الأوكراني المنتخب ​فلاديمير زيلينسكي​ إلى زيارة ​المملكة المتحدة​ وأعربت عن رغبتها في توسيع التعاون الأمني بين البلدين. وجددت في اتصال هاتفي مع زيلينسكي التأكيد على دعم سيادة ووحدة أراضي ​أوكرانيا​. وأشارت ماي إلى ضرورة عمل البلدين مع ​المجتمع الدولي​ من أجل التصدي لما وصفته بـ "العدوان الروسي". يذكر أن فلاديمير زيلينسكي فاز في الجولة الثانية من ​انتخابات​ الرئاسة الأوكرانية يوم 21 نيسان الجاري بحصوله على 73 بالمئة من الأصوات، فيما حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته ​بيترو بوروشينكو​ على نحو 24.5 بالمئة.

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