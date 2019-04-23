رئيس الصين: شعبنا محب للسلام وعلى أساطيل البحرية بالعالم العمل معا لحماية الأمن

أكّد الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​، أنّ "شعبه محبّ للسلام وأنّ الدول يجب ألّا تهدّد باستخدام القوّة"، لافتًا إلى أنّه "يتعيّن على أساطيل البحرية في العالم العمل معًا لحماية الأمن والسلام في البحر".

وركّز خلال عرض كبير للقوات البحرية بمناسبة ذكرى مرور 70 عامًا على تأسيسها، على أنّ "على الجميع احترام الآخر والتعامل كأنداد وتعزيز الثقة المتبادلة وتدعيم الحوار والتعامل بين الأساطيل وتعميق التعاون البراغماتي بين القوى البحرية".

ويشرف جينبينغ على خطة شاملة لتحديث جيش التحرير الشعبي من خلال تطوير تفاصيل عدّة، ابتداء من الطائرات الشبح إلى حاملات الطائرات، في الوقت الّذي تعزّز فيه الصين من وجودها في ​بحر الصين الجنوبي​ المتنازع عليه وحول ​تايوان​، وهو ما أحدث توتّرًا في المنطقة وفي ​واشنطن​.