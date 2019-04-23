أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، ​ستيفان دوجاريك​، أنّ "غوتيريس يرى أنّ محاكمة صحافيين من وكالة "رويترز" في ​ميانمار​، أمر غير مقبول، وإنّه سيواصل السعي للإفراج عنهما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوجاريك: غوتيريس يعتبر أن محاكمة صحافيين من "رويترز" بميانمار غير مقبولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.