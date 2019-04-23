محكمة إستئناف برازيلية عليا صوتت لصالح خفض عقوبة الرئيس السابق لولا دا سيلفا

صوّت قضاة محكمة استئناف برازيلية، لصالح خفض عقوبة السجن الصادرة بحّق الرئيس السابق لويس ايناسيو ​لولا دا سيلفا​ لمدّة 12 عامًا، بتهمة تلقّي رشى وتبييض أموال. وقد وافق ثلاثة من أصل أربعة قضاة في هيئة محكمة العدل العليا على الإبقاء على إدانته، لكن مع خفض مدّة الحكم إلى ثمانية أعوام و10 أشهر.

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