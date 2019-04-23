أكبر محكمة إداريّة فرنسيّة ترفض عودة فرنسيّاتٍ ذهبن إلى سوريا

وكالات - رفضت أكبر محكمة إدارية في فرنسا اليوم، الثلاثاء 23 أفريل 2019، طلب فرنسيات في سوريا إعادتهن إلى البلاد، قائلة إن قاضيا لم يستطع الحكم في الأمر لأنه ينطوي على مفاوضات مع سلطات أجنبية.

وقالت المحكمة في بيان "يرفض مجلس الدولة طلبات قدمتها مواطنات فرنسيات يعشن في سوريا حاليا مع أطفالهن للعودة".