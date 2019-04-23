ترامب يقوم بزيارة دولة للمملكة المتحدة بين الثالث والخامس من جوان

وكالات - أعلن قصر باكينغهام اليوم، الثلاثاء 23 أفريل 2019، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بزيارة دولة للمملكة المتحدة بين الثالث والخامس من جوان المقبل

وقال القصر في بيان إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ترافقه زوجته ميلانيا ترامب، قبل دعوة الملكة اليزابيث الثانية للقيام بزيارة دولة للمملكة المتحدة من الإثنين 3 جوان إلى الأربعاء 5 جوان 2019"، لافتا إلى أن "مزيدا من التفاصيل عن برنامج الزيارة سيتم إعلانها في الوقت المناسب".