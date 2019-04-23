رئيس سريلانكا: تغيير قادة الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا عن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي خلفت مئات القتلى والجرحى، ويتوقع تغيير القيادات الأمنية خلال 24 ساعة.
وقال سيريسينا في خطاب متلفز موجه إلى الشعب، اليوم الثلاثاء: "سأقوم بإعادة هيكلة الشرطة والقوات الأمنيةبشكل كامل خلال الأسابيع القادمة. وأتوقع تغيير قيادات الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة القادمة".
وأضاف رئيس سريلانكا أن "المسؤولين الأمنيين الذين تلقوا تقريرا استخباراتيا من دولة أجنبية لم يقدموه إلي"، مشيرا إلى
وأكد الرئيس: "قررت اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء المسؤولين".
يذكر أن عدة كنائس مسيحية وفنادق فاخرة بالعاصمة السريلانكية كولومبو تعرضت يوم الأحد 21 أبريل الجاري، في عيد الفصح لدى الكاثوليك، لسلسلة تفجيرات أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم عشرات الأجانب، وإصابة نحو 500 آخرين بجروح.
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