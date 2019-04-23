مصرع 3 أشخاص جراء انزلاق أرضي شمالي تنزانيا

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم؛ جراء انزلاق أرضي ناتج عن الأمطار الغزيرة، في منجم يقع في قرية (أروشا) شمالي تنزانيا. في قرية (أروشا) شمالي تنزانيا. وقال مسؤول أمني - وفقا لقناة (يورونيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - إن آخرين أصيبوا جراء الحادث، بينما تم استخراج شخصين على قيد الحياة، وتم نقلهما إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

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