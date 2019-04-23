بوتين يجري محادثات مع نظيره الصيني جين بينج الجمعة القادمة

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج في بكين يوم الجمعة القادم.

وقال مساعد الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف -حسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن "كل الاتصالات الثنائية ستجري يوم 26 أبريل.. لكن ستعقد محادثات مع القيادة الصينية والرئيس الصيني شي جين بينغ".



وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيسين سيناقشان اقتران الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بالحزام الاقتصادي لطريق الحرير وكذلك طرق إعطاء بعدا عمليا

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للشراكة الأوراسية الكبيرة التي تتضمن كلا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة تعاون شانجهاي، كما سيتم تناول التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والشئون الإنسانية.



وقال أوشاكوف إن روسيا والصين يحتفلان هذا العام بالذكرى السنوية السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحا أنه بجانب المحادثات القادمة في بكين يوجد حدث آخر كبير هذا العام وهو زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الصيني إلى

روسيا.



وأوضح أن الزيارة "ستتكون من جزئين: زيارة الدولة في موسكو ومشاركة شي جين بينج في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي كضيف مهم (يومي 6 و7 يونيو)".



ونوه المساعد الرئاسي أيضا بأن خلال المحادثات القادمة في بكين سيسلم الجانب الصيني للرئيس الروسي دبلومة فخرية من جامعة تسنغوا الصينية التي تخرج منها الرئيس الصيني.



وكان الكرملين قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن بوتين سيعقد محادثات ثنائية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يوم 25 أبريل الجاري أثناء زيارة الأخير لمدينة فلاديفوستوك الروسية، وهو ما يعد أول تواصل مباشر بين بوتين وكيم.