الناتو والاتحاد الأوروبي يعدان زيلينسكي بـ"استمرار دعم أوكرانيا"

هنأ الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرج، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، ووعداه باستمرار دعم أوكرانيا.

وقال ستولتنبيرغ، في تغريدة نشرها مساء اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تحدثت منذ برهة مع الرئيس الأوكراني

المنتخب، فلاديمير زيلينسكي. وهنأته بفوزه وقمت بدعوته إلى زيارة مقر الناتو في المستقبل القريب".

وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي متعهدا: "الناتو سيواصل تقديم الدعم القوي سياسيا وعمليا لأوكرانيا".