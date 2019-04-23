هنأ الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرج، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، ووعداه باستمرار دعم أوكرانيا.
وقال ستولتنبيرغ، في تغريدة نشرها مساء اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تحدثت منذ برهة مع الرئيس الأوكراني
وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي متعهدا: "الناتو سيواصل تقديم الدعم القوي سياسيا وعمليا لأوكرانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر الناتو والاتحاد الأوروبي يعدان زيلينسكي بـ"استمرار دعم أوكرانيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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