ارتفاع ضحايا انهيار أرضي في إقليم كاوكا الكولومبي إلى 30 شخصًا

أعلنت السلطات في كولومبيا ارتفاع حصيلة قتلى ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع مؤخراً بإقليم "كاوكا" جنوب غربي البلاد إلى 30 شخصًا.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن مدير الوكالة الوطنية للاستجابة للكوارث في كولومبيا، إدواردو جونزاليس، قوله إن عُمّال الإغاثة عثروا على 17 جثة بعد الانهيار الأرضي يوم الأحد الماضي في منطقة تقع على بعد 630 كيلومترًا من العاصمة بوجوتا.
بقايا 13 جثة أخرى.
وأضافت الشبكة أن عُمال الإنقاذ عثروا في وقت لاحق على
وكانت وكالة الإغاثة من الكوارث في كولومبيا، قد أعلنت في وقت سابق وصول حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بإقليم "كاوكا" جنوب غرب البلاد إلى 28 قتيلاً. وقالت الوكالة إنه على مدار اليوميين الماضيين تم انتشال جثث 28 شخصاً، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف عمليات الإنقاذ التي توقفت بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على
وقد تسبب الانهيار الأرضي في إصابة عدة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم كما أسفر أيضا عن إلحاق أضرار بالعديد من المباني.
يشار إلى أن الرئيس الكولومبي إيفان دوك قد تفقد المنطقة المتضررة من الانهيار الأرضي الأحد وأكد أن الحكومة ستقف إلى جانب الضحايا وتوفر لهم السكن والمساعدات اللازمة.
يذكر أن الانهيارات الأرضية تحدث بشكل متكرر في كولومبيا وخاصة خلال موسم الأمطار وفي مناطق يجري فيها بناء مساكن وطرق ضيقة محفوفة بالمخاطر بشكل غير رسمي على سفوح جبال الإنديز بعد إزالة الغابات منها.
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