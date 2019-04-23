رئيس الوزراء العراقي يعلن توجيه دعوة رسمية لبابا الفاتيكان لزيارة بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، توجيه دعوة رسمية إلى بابا الفاتيكان لزيارة العراق. وقال عبد المهدي - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تم توجيه دعوة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

وأشار عبد المهدي إلى أن العراق عرف العالم بسياسته الجديدة القائمة على أساس تفعيل المشتركات. صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تم توجيه دعوة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكانلزيارة العراق، مضيفًا أن التعاون مستمر مع دول الجوار والمحيط الإقليمي لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.وأشار عبد المهدي إلى أن العراق عرف العالم بسياسته الجديدة القائمة على أساس تفعيل المشتركات.

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