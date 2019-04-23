«داعش» يسيطر على 50 قرية جنوب كركوك

سرمد الطويل (بغداد)

حذرت مصادر كردية، أمس، من تمركز أكثر من 500 عنصر من تنظيم «داعش» في قضاء «مخمور» جنوبي نينوى، مؤكدةً أن التنظيم الإرهابي يحتل 50 قرية في قضاء «داقوق»، جنوب كركوك. وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، إن جبل «قرة جوخ» التابعة لقضاء «مخمور» بات الملاذ الآمن لعناصر «داعش» ما يجعلها من أخطر المناطق في نينوى، مشيراً إلى أن المعلومات المتوافرة تدل على تضاعف عدد عناصر «داعش» في مخمور من 300 عنصر إلى 500 فضلاً عن عوائلهم. وحث سورجي، قيادة العمليات المشتركة على إطلاق عمليات تطهير واسعة لإنهاء خطر العناصر الإرهابية في تلك المنطقة المحاذية لإقليم كردستان، لافتاً إلى أن عدم الإسراع بتحرير المنطقة سيكون خطراً على أمن الموصل وإقليم كردستان.

وأكدت مصادر كردية، أن مسلحي تنظيم «داعش» يحتلون 50 قرية في قضاء «داقوق»، محذرين من خطر ذلك على محافظة كركوك. وحذر النائب عن محافظة نينوى، أحمد مدلول الجربا، رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، من مغبة تكرار أحداث سقوط مدينة الموصل في يونيو 2014 بيد «داعش»، مؤكداً على ضرورة ملء الفراغ الأمني في قضاء «البعاج» وناحية «تل عبطه» وقضاء «الحضر» ومطار «ثري الكراح».

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني في شرطة نينوى العراقية، إن مسلحين ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي خطفوا 6 مدنيين عراقيين من عمال البناء في ناحية «زمار» غرب الموصل، واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وقال النقيب في الشرطة العراقية حسين علي، إن القوات الأمنية بدأت حملة بحث عن المخطوفين، دون أن يكشف عن معلومات إضافية.