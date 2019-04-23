5 قطاعات تدفع بورصة قطر إلى المنطقة الحمراء

الدوحة (وكالات)

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات أمس، بضغط هبوط 5 قطاعات رئيسية، على رأسها الصناعة، ثم الاتصالات، والتأمين، والعقارات، والبضائع، بينما ارتفع النقل، والبنوك والخدمات المالية. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.18 بالمائة، ليصل إلى 10382.18 نقطة، فاقداً 19.22 نقطة عن مستويات الاثنين. وارتفعت التداولات، إذ صعدت السيولة إلى 264.38 مليون ريال، مقابل 202.87 مليون ريال أمس الأول، وزادت أحجام التداول عند 10.30 مليون سهم، مقارنة بـ9.73 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وجاء الصناعة على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة 2.05 بالمائة، بضغط انخفاض عدة أسهم بالقطاع تقدمها «صناعات قطر» بنسبة 3.12 بالمائة، عقب إعلان الشركة القوائم المالية للربع الأول من 2019، إذ تقلصت أرباحها بنسبة 46.84 بالمائة، لتصل إلى 674.04 مليون ريال، مقابل 1.27 مليار ريال في الربع المقارن من 2018. لكن في المقابل ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.08 بالمائة، بدعم نمو 4 أسهم على رأسها الوطني بنسبة 2.14 بالمائة.

وتصدر الخليج التكافلي القائمة الحمراء بـ7.35 بالمائة، بينما جاء الدوحة للتأمين الارتفاعات بـ2.56 بالمائة. وتواصلت خسائر القطاع المصرفي القطري نتيجة ضعف الاستثمار، واستمرار الأداء السيئ في السوق، إضافة إلى غياب أفق تحسن بيئة العمل والاقتصاد والتجارة في الإمارة، إذ أقر بنك قطر الأول تخفيض رأس المال للتخلص من تأثير الخسائر المتراكمة. وصدم مجلس إدارة بنك قطر مساهميه بقراره بعدم توزيع أية أرباح عن عام 2018، بسبب تسجيل خسارة صافية في 2018 بلغت 482 مليون ريال قطري «132.5 مليون دولار»، كما تقرر خفض رأسمال بنسبة 50%.