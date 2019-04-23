استشهاد فلسطيني في مطاردة للشرطة الإسرائيلية

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

استشهد عامل فلسطيني أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له في بلدة «عرابة البطوف» داخل الأراضي المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أمس، عن مصدر أمني قوله، إن الشاب محمد مجد كميل من بلدة قباطية جنوب جنين استشهد بعد سقوطه من علو أثناء مطاردة الشرطة الإسرائيلية له في بلدة «عرابة البطوف». وأفاد رياض كميل من اتحاد نقابات عمال فلسطين، أن الحادث وقع عندما شنت الشرطة وقوات الجيش الإسرائيلي هجمة لملاحقة عمال منطقة «جبال عرابة البطوف»، وخلال الملاحقة الليلية تمكنوا من اعتقال بعض العمال فيما فر آخرون، وبعدها عثر عمال على جثة كميل.

وذكر «رياض»، أن عائلة الشهيد تنتظر تسليم جثمانه ليتسنى لها إجراء تشريح جثمانه بغية معرفة السبب الحقيقي لوفاته، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية عن هذه الجريمة بسبب استفزازها للعمال وتضييق الخناق عليهم وملاحقتهم بشكل دائم.

تجدر الإشارة إلى أنّ العمّال الفلسطينيين يتعرّضون للمُلاحقة بشكلٍ دائم من قوات الشرطة الإسرائيلية ما يؤدّي بهم إلى الاعتقال أو الإصابة أو حتى الاستشهاد في سبيل لقمة العيش وسط تضييق الاحتلال الإسرائيلي ما يدفعهم للجوء للعمل داخل الأراضي المُحتلة عام 1948 عن طريق التسلّل.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات إسرائيلية 3 شبان فلسطينيين، كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق أمس، نتيجة استخدام القوات قنابل الغاز خلال مواجهات في بلدة «قباطية» جنوب جنين.

وأفادت «وفا» بأن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز والصوت صوبهم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة، وجرى معالجتهم ميدانياً.

وفي القدس المحتلة، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن عشرات المستوطنين المتطرفين جددوا أمس، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. وأضافت الدائرة في بيان صحفي أن «قائد لواء القدس وبرفقة مجموعة من ضباط شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى». وأشارت إلى أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 237 متطرفاً لباحات الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ودعت جماعات متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى بمناسبة «عيد الفصح اليهودي». وكان وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية اوري ارئيل اقتحم رفقة نحو 170 مستوطناً باحات المسجد الأقصى أمس الأول بالتزامن مع اليوم الثالث من «عيد الفصح».

وفي السياق، أغلقت سلطات الاحتلال أمس، الحرم الإبراهيمي أمام المصلين لليوم الثاني على التوالي، وذلك لاستباحته من قبل المستوطنين الذين اقتحموا متنزه بلدية «يطا» في قرية «الكرمل» جنوب الخليل.

هيئات فلسطينية تحذر من استمرار حصار غزة

حذرت عدد من الهيئات الفلسطينية أمس، سلطات الاحتلال من التباطؤ في رفع الحصار عن غزة مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» في غزة رفضاً لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 13 عاماً.

وقال عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار محمود خلف في كلمة له خلال الوقفة الشعبية «نحذر سلطات الاحتلال من الاستمرار بالمماطلة والتسويف بالعروض والتفاهمات التي جرت أخيراً بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية وأممية». وأكد خلف أن «مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة ومتواصلة بطابعها الجماهيري والسلمي إلى أن تحقق كافة أهدافها».