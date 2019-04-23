مستشار في البيت الأبيض متفائل بإبرام اتفاق تجاري مع الصين

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الثلاثاء، إنه "متفائل بحذر" بأن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً تجارياً مع الصين، وإن هناك الكثير من التقدم يجري إحرازه في المفاوضات.

وذكر كودلو، وهو مدير المجلس الاقتصادي القومي في مناسبة بنادي الصحافة الوطني، أنه ما زال أمام البلدين بعض القضايا التي يتعين تسويتها، وإنهما يبحثان "تبادل الزيارات" في إطار المحادثات الجارية.

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وتجري الولايات المتحدة والصين، اللتان تملكان أكبر اقتصادين في العالم، مباحثات للتوصل إلى اتفاق ينهي خلافاتهما التجارية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت رسوماً جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار. وردت الصين برسوم مماثلة على بضائع أميركية.