الحكومة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتراجع عن قراراتها العقابية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأميركية برفع الإجراءات العقابية، التي اتخذتها بحق السلطة الفلسطينية، مؤكداً رفض "صفقة القرن"، أي الخطة الأميركية المرتقبة لتسوية النزاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وجاءت مواقف أشتية خلال استقباله في مكتبه برام الله في الضفة الغربية المحتلة السناتور الأميركي رون وايدن.

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وكانت إدارة دونالد ترامب أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر الماضي، ضمن سلسلة من الإجراءات اتخذتها بحق السلطة الفلسطينية منها أيضاً وقف المساعدات، التي كانت تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

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وبحسب بيان نشره مكتبه، أكد أشتيه للسناتور وايدن "نرفض صفقة القرن، ولن نقبل باستمرار الوضع الراهن، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخراً، سواء قطع المساعدات المقدمة للأونروا، أو نقل السفارة (الأميركية) للقدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تعد أسوأ من النص المكتوب لصفقة القرن".

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وأضاف أشتية، وفق البيان "يجب فصل العلاقات الفلسطينية-الأميركية عن عملية السلام أو المسار السياسي الذي يجري، وتعثر العملية السلمية لا يجب مواجهته بعقاب أو ابتزاز من الإدارة الأميركية تجاه الفلسطينيين، ونريد منها أن تكون وسيطاً وشريكاً صادقاً في السلام".

واللقاء هو الأول الذي يجريه رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد مع مسؤول أميركي منذ توليه منصبه منتصف أبريل الجاري.