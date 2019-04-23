رئيس سريلانكا يعد بتغيير قادة الأمن لفشلهم في منع الاعتداءات الانتحارية

تعهد الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم الثلاثاء، بتغيير قادة الشرطة والأمن والجيش بعد إخفاقهم في منع تفجيرات انتحارية قتلت أكثر من 320 شخصاً، رغم أنه كانت لديهم معلومات مسبقة عن الهجمات.

وقال سيريسينا، في كلمة عبر التلفزيون إلى الشعب، "سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع القادمة. أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة".

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وأضاف "مسؤولو الأمن، الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية، لم يبلغوني به. كان يتيعن اتخاذ إجراءات مناسبة. لقد قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين".