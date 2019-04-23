كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحبط هجوم حوثي في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط الجيش اليمني، الثلاثاء، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية التيحتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

ووفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، حاولت الميليشيا مهاجمة مواقع الجيش الوطني، من 3محاور، واستهدافها بالمدفعية والأسلحة الرشاشة.

وأفشل الجيش، هجمات الميليشيات الحوثية، وأجبرها على التراجع والفرار.