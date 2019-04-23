كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يأمر بالقبض على 23 ضابطاً بينهم قيادات بارزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء فرج الصوصاع، أوامر بالقبض على 23 ضابطاً وضابط صف لاشتراكهم مع ميليشيات طرابلس في القتال ضد الجيش الوطني.

ونقلت قناة "218" الليبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أوامر القبض، تشمل "آمر منطقة سبها العسكرية الفريق الركن علي كنه، والرئيس السابق للحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، ورئيس الأركان العامة بالجيش الليبي اللواء محمد الشريف، ومعاون رئيس الأركان لشؤون التدريب سالم محمد جحا، وآمر ما يسمى سرايا الدفاع عن بنغازي مصطفى الشركسي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، والناطق باسم قوات الوفاق العقيد طيار محمد قنونو".