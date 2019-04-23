كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لطائرة قرب الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطرت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الآسيوية، أمس الإثنين، للهبوط اضطراريا قرب العاصمة السودانية الخرطوم.

هبطت الطائرة من طراز "آن-26" (أنطونوف-26)، أثناء دخولها المجال الجوي السوداني، بسبب تعرضها لعطل فني، ونفاد الوقود منها.

وكانت الطائرة متجهة من جيوبتي إلى الخرطوم، وكان على متنها طاقم مكون من 5 أفراد، فاضطرت للهبوط في منطقة مفتوحة، بعد نفاد الوقود منها.

وفيما لم تقع أي إصابات نتيجة الهبوط الاضطراري، إلا أن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة.