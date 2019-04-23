كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرهابي مطلوب لموريتانيا يتقدم مستقبلي أمير قطر برواندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت صور نشرتها مواقع عربية استقبال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في رواندا، الثلاثاء، تواجد المطلوب الموريتاني للقضاء بتهمة الإرهاب المصطفى ولد الإمام الشافعي في مقدمة مستقبليه.

وبدا أمير قطر في مصافحة حميمية جمعته بـ "الشافعي"، رغم أنه أحد أبرز الوجوه المتصدرة للائحة الإرهاب المطلوبة لدى السلطات الموريتانية.

وأدين الإرهابي الموريتاني في 29 ديسمبر، بحكم قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب في نواكشوط مذكرة اعتقال دولية بحق المصطفى ولد الإمام الشافعي، برفقة 3 أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي، تتهمهم السلطات الموريتانية بالضلوع في عمليات إرهابية وتهديد أمنها واستقرارها الداخلي.

واتهم تقرير النيابة الموريتانية، ولد الإمام الشافعي بتمويل الإرهاب والتخابر لصالح الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى، وبتوفير الدعم المالي واللوجستي لها لضرب أمن واستقرار البلاد.

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وعرف عن المصطفى الإمام الشافعي المطلوب للقضاء الموريتاني كذلك علاقاته مع بعض الجماعات الإرهابية التي تنشط في شمال مالي وفي منطقة الساحل مثل جماعة “عمر بلمختار”؛ وظفها في التفاوض حول تحرير رهائن كانت تلك الجماعات قد اختطفتهم لتفرج عنهم مقابل فديات مالية كبيرة.

وعمل ولد الإمام الشافعي لفترة مستشارا لعدد من الزعماء الأفارقة، كان آخرهم الرئيس البوركينابي المخلوع بليز كومباوري الذي أطاحت به ثورة شعبية سنة 2016، وتردد أن ولد الشافعي وبليز كومباوري قد تسلما تعويضات معتبرة مقابل عمليات التوسط لدى الإرهابيين لتحرير الرهائن.

وجاء إصدار مذكرة الاعتقال القضائية ضد المصطفى الإمام الشافعي بعد تصاعد حدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت موريتانيا، ما بين سنوات 2005 و2010، والتي استهدفت الجيش الموريتاني على الحدود الشرقية مع الشمال المالي، وأبرزها عمليتا “لمغيطي” صيف عام 2005، و”تورين” سنة 2006 اللتان سقط خلالهما عدد من الجنود الموريتانيين، وتبناهما تنظيم القاعدة.

كما شنت هذه الجماعات عمليات إرهابية استهدفت العاصمة وعمليات اغتيال استهدف سياحا أجانب ما بين أعوام 2008 و2011.