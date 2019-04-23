الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام الرئيس التنفيذي لشركة النفط

الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الثلاثاء، مهام الرئيس التنفيذي لشركة النفط الجزائرية "سوناطراك"، عبد المؤمن ولد قدور ويعين رشيد حشيشي خلفا له.

هذا وأجرى الرئيس الجزائري المؤقت، تعديلا جزئيا في ولاة الولايات أنهى على إثرها مهام البعض منهم وتحويل آخرين.

وذكر التليفزيون الجزائري الرسمي مساء الاثنين، أن بن صالح أجرى هذه الحركة، من تعيين وإنهاء مهام لولاة آخرين طبقا للمادة 92 من الدستور. ومن أبرز الولاة الذين تم إنهاء مهامهم والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ.