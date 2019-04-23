كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تفند الوفاق مرة أخرى عن تدفق المهاجرين من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وزير النقل والبنى التحتية في الحكومة الايطالية دانيلو تونينيللي، اليوم الثلاثاء ما تردد عن زيادة معدلات تدفق المهاجرين المنطلقين من ليبيا، بسبب العمليات العسكرية فيها.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية، عن وكالة "آكي" الإيطالية، تأكيد أنه "لا زيادة في عمليات الابحار المنطلقة من ليبيا"،.

وأضاف الوزير "إذا حل ذلك، فلن نغير السياسات المتعلقة بالهجرة غير النظامية"، مردفا "المشاكل ينبغي مواجهتها، نحن نعمل من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، التي زعزع إستقرارها آخرون".

ويُذكر أن حكومة الوفاق، طالبت الدول الأوروبية بالتدخل لوقف العملية العسكرية في طرابلس، ملوحة بتدفق مئات الآلاف من المهاجرين على شواطئ جنوب أوروبا، خاصةً إيطاليا إذا استمرت العملية التي أطلقها الجيش الليبي ضد ميليشيات العاصمة الليبية.