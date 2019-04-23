كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب: توقيف عنصر إضافي على علاقة بخلية داعشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأجهزة الأمنية في المغرب القبض على شخص إضافي، على علاقة بخلية إرهابية داعشية فككها صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء المغربية، أن العنصر الجديد أوقف في مدينة الداخلة، جنوب البلاد.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن البحث جارٍ مع المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن من إيقاف 6 متطرفين في سلا، المجاورة للعاصمة الرباط، بايعوا داعش الإرهابي، وكانوا في مراحل متقدمة لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة.