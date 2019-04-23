كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بري يؤكد استعداد لبنان لتثبيت الحدود البحرية بإشراف أممي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لقائد قوات اليونيفيل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول، استعداد بلاده لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية، بإشراف الأمم المتحدة.

وجاء كلام بري عند استقباله ديل كول اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أين "جرى عرض للأوضاع في الجنوب لا سيما الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وتركز الحديث حول الخط الأزرق والحدود البحرية"، حسب مصدر رسمي لبناني.

وأكد بري استعداد بلاده لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية عبر الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق، بإشراف الأمم المتحدة.

من جهته أعرب ديل كول "عن إمكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية، ما يعزز ترسيخ الأمن والاستقرار".

ويواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومتراً مربعاً.