كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "CNES" ترصد أول زلزال على سطح المريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وكالة الفضاء الفرنسية "CNES"، اليوم الثلاثاء، أن مقياس الزلازل "SEIS" الفرنسي على المسبار الآلي الأمريكي " InSight" سجل زلزالًا على سطح المريخ لأول مرة في العالم.
وجاء في بيان للوكالة أنه "سجل مقياس الزلازل إشارة مشابهة للزلازل المسجلة على سطح القمر خلال رحلات مركبة الفضاء الأمريكية المأهولة أبولو، في 6 أبريل.
ويحمل المسبار معدات لرصد درجات الحرارة وهزات الزلازل في المريخ، وهي أمور لم يجر قياسها أبدا خارج كوكب الأرض.
وسيقضي المسبار "إنسايت" 24 شهرا، أي ما يساوي عاما مريخيا واحدا، في أخذ قراءات زلزالية وحرارية بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية.