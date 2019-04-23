كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل اجتماع اللجنة المركزية لجبهة التحرير في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل اجتماع اللجنة المركزية لجبهة التحرير في الجزائر بعد الفشل في انتخاب أمين عام جديد.

سحبت اللجنة المركزية لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، اليوم الثلاثاء، الثقة من الأمين العام جمال ولد عباس.

ورفضت اللجنة المركزية استقالة جمال ولد عباس المكتوبة، وفضلت سحب الثقة منه وتجميد عضويته كاملة، مشيرة إلى أن جمال ولد عباس، لم يحضر اجتماع اللجنة المركزية لحزب "جبهة التحرير الوطني"، وقدم استقالته كتابيا.