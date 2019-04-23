كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأدى المستوطنون جولات استفزازية في المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه.

وتأتي اقتحامات اليوم تزامناً مع اليوم الرابع لما يسمى بـ"عيد الفصح" العبري، وسط إجراءات مشددة على دخول المواطنين للمسجد، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية الخارجية، إضافةً لنشر المزيد من عناصر الاحتلال بمحيط البلدة القديمة وفي شوارع وطرقات البلدة القديمة لتأمين المستوطنين خلال ذهابهم وإيابهم من وإلى باحة حائط البراق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.