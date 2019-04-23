السنغال.. إغماء وزير سابق اكتشف عدم تجديد ولايته في الحكومة الجديدة”

أدت تشكيلة الحكومة الجديدة التي وضعها الرئيس ماكي سال، في ولايته الثانية إلى إغماء وزير من الفريق الحكومي السابق بعد أن علم أنه لم يتم إعادة تعيينه.

ووفقًا لما جاءت به جريدة “ليبيغاسيون ” المحلية، فإن الوزير كان يشاهد على شاشة التلفزيون مع أسرته نشر قائمة فريق الحكومة الجديد لماكي سال حيث كان ينتظر بفارغ الصبر سماع اسمه رفقة المستوزرين.

وأضافت الجريدة ان الوزير السابق أغمي عليه بعد الاستماع إلى التعبير الشهير “تم في داكار ، يوم …” الذي ختم به الأمين العام للحكومة، ماكسيم ندياي كلمته، ليسقط مغميا عليه من شدة الصدمة بعدم استمراره في الوزارة.

وشكل إغماء الوزير السنغالي السابق موجة من السخرية داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسنغال والمواقع العلمية التي نشرت الخبر المثير.