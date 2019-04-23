سميرة سعيد: إيهاب أمير واجه حاجزا نفسيا في تعامله الفني معي.. ولا أعرف قادر الجابوني! – فيديو

كشفت الفنانة سميرة سعيد، أمس الاثنين، أنه كان من المفترض أن تتعامل في عمل فني مع الفنان إيهاب أمير، غير أن هذا الأخير واجه حاجزا نفسيا حال دون ذلك.

وقالت الديفا سميرة سعيد، في ندوة صحفية، في الدارالبيضاء، إنها التقت إيهاب من قبل، واتفقت معه على أن يجمعهما عمل فني، إلا أنه في نهاية المطاف لم يقدم لها أي مقترح، لأنه وجد أمر التعاون معها صعبا، مضيفة أن ما واجهه كان فقط حاجزا نفسيا، وإذا تمكن من تجاوزه، فحتما سيكون بينهما، مستقبلا، تعامل فني.

وأشادت سميرة سعيد بموهبة إيهاب في التلحين، والغناء، ونفت سميرة أخبار تعاملها مع الفنان الجزائري، قادر الجابوني، مؤكدة أنها لا تعرفه، ولم يسبق لها أن سمعت عنه، موجهة اعتذارها إليه حول الأمر، مع أنها ترغب في التعرف عليه.

يذكر أن الديفا سميرة سعيد التقت بالرابور الفرنسي “ميتر جيمس”، سابقا، وأكدت، في حديثها للصحافة، وجود فكرة “ديو” يجمعهما، لكن لم يتم الحسم في الموضوع بعد.