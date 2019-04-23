فيديو: يونس الميموني
أربع سنوات تقريبا من الاشتغال بداخل المؤسسات التعليمية العمومية، تمكن محمد جباري من تكوين فريق نسوي لكرة اليد ينشط حالياً بمنافسات القسم الثاني للعبة، تحت إطار فريق نهضة طنجة.
جباري وفي لقاءه مع “اليوم 24” بعاصمة البوغاز طنجة، قال إن فريق نهضة طنجة لكرة اليد إناث، هو ثمرة مجهودات قاربت الأربع سنوات، حيث انطلق تقريباً بـ40 تلميذة، كان جلهم ينتمي إلى ثانوية الإمام الغازي، قبل أن يصبح فريقاً ينافس على الوجهات المحلية، ويتطلع أن تعطاه الفرصة والإمكانيات لتقديم الأفضل لكرة اليد المغربية، والنسوية تحديدأً.
مدرب الفريق وواحد من مؤسسيه، أكد بأن فريقة تكوين فريق نسوي لكرة اليد، كان تحدياً كبيراً، ودفاعاً عن المؤسسات التعليمية العمومية، التي تراجعها أدائها بالفترة الأخيرة بشكل مهول، لتحسين المنتوج الرياضي المهول.
محمد الجباري قربنا بشكل كبير من تداريب الفريق النسوي، وأيضاً حصصه التدريبية، والمنافسات التي شارك بها، كل هذا تجدونه تفصيلاً في روبرتاج ” قصة بطل”:
كانت هذه تفاصيل خبر قصة بطل..جباري مدرب إناث نهضة طنجة لكرة اليد الذي حول فريقاً مدرسيا للاحتراف-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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