حزب "التغيير البريطاني" المعارض لبريكست يطلق حملته للانتخابات الأوروبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن حزب "التغيير البريطاني"، الذي أُنشئ من أجل منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملته للانتخابات الأوروبية المقررة في أيار/ مايو المقبل.

وقالت زعيمة الحزب، وهو أحد أحدث الأحزاب السياسية في بريطانيا، هيدي آلان، في تصريحات صحفية من مدينة بريستول (جنوب غرب) إن حزبها يعتبر نفسه "تحالفا من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن الحزب "يستطيع جمع كافة الأصوات المعارضة لخروج البلاد من الاتحاد، من جميع الخلفيات السياسية."

وأسس الحزب على يد 11 نائبا برلمانيا منشقا عن حزبي العمال والمحافظين في فبراير/ شباط.

وقالت آلن: "لقد تركنا أحزابنا السياسية للحيلولة دون سقوط بلادنا". مضيفة "نحن اليوم حزب يمثل تحالف البقاء (في الاتحاد) بهذه الانتخابات الأوروبية".

واعتبرت الانتخابات الأوروبية المقبلة "فرصة لإرسال أوضح رسالة ممكنة".

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وقالت: "نطالب بإسماع صوت الشعب والحق بتدشين حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. نحن لسنا خائفين من قول ذلك بكل وضوح ".

وفي السياق، كتب الشريك المؤسس للحزب، تشوكا أمونا، مقالا نشرته صحيفة "إفنينغ ستاندارد" المحلية، وصف فيه الانتخابات الأوروبية القادمة بأنها ستكون "نقطة تحول تاريخية" للأمة البريطانية.

وأضاف: "هناك طريقان مفتوحان لنا، أحدهما يبعدنا عن أصدقائنا وشركائنا لنغرق أكثر في سياسة الانقسام؛ وآخر يضع حدا لهذه المرارة ويتمسك بالانفتاح والتنوع الذي يصب في مصلحة المملكة المتحدة بأفضل شكل".

ومن المقرر أن تشارك بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو المقبل، وذلك بعد أن اتفق الاتحاد وبريطانيا على تمديد مهلة الخروج حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، على إثر فشل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بإقناع البرلمان بخطتها من أجل بريكست.