شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا.. تغيير قادة القوات المسلحة بعد هجمات والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع تغيير قادة القوات المسلحة في البلاد في غضون يوم بعد إخفاقهم في منع تفجيرات انتحارية قتلت نحو 300 شخص، رغم أنه كانت لديهم معلومات مسبقة عن الهجمات.

وأوضح "سيريسينا"، في كلمة عبر التلفزيون: "سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع القادمة.. أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة".

وأضاف: "مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به، كان يتيعن اتخاذ إجراءات مناسبة.. لقد قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين".