شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا.. تغيير قادة القوات المسلحة بعد هجمات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح "سيريسينا"، في كلمة عبر التلفزيون: "سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع القادمة.. أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة".
وأضاف: "مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به، كان يتيعن اتخاذ إجراءات مناسبة.. لقد قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين".
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