محمد بن راشد لسلفاكير: ندعم ونساند اتفاقية السلام بجنوب السودان

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، دعم بلاده لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، التي باركها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، من أجل حقن دماء شعب جنوب السودان وترسيخ أسس السلام والاستقرار في هذا البلد الذي عانى طويلا جراء الحرب الأهلية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الذي يزور الإمارات حاليا.

وبحث الشيخ محمد بن راشد مع رئيس جنوب السودان العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن الإمارات مستعدة لتوفير كل ما يلزم من مساندة للوصول إلى السلام والاستقرار في هذا البلد الصديق.

ورحب الشيخ محمد بن راشد بسلفاكير وتجاذب معه، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أطراف الحديث حول سبل توسيع أطر التعاون بين الإمارات وجنوب السودان بما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

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بدوره، أشاد رئيس جنوب السودان بموقف الإمارات الداعم لبلاده، معربا عن أمله في توفير الدعم والمساندة من قيادة وحكومة وشعب الإمارات لشعب جنوب السودان من أجل إنجاح وتفعيل اتفاقية السلام التي من المتوقع تفعيلها والبدء بتطبيق بنودها في العاشر من مايو/آيار المقبل.





حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، من الجانب الإمارات، فيما حضر من جانب جنوب السودان نيال دينق نيال وزير الخارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان ودينق دينق نيال سفير جنوب السودان لدى الدولة والوفد المرافق.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قد أكد، خلال استقباله للرئيس سلفاكير بأبوظبي، دعم بلاده لأمن واستقرار جنوب السودان.