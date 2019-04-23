الان تتابع الاحتلال الإسرائيلي يرد الجميل لترامب بإطلاق اسمه على بلدة في مرتفعات الجولان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 17 دقيقة - 10:14 م, 23 أبريل 2019 م التعليقات: 0 بعد قراره المخالف للأعراف الدولية الخليج 365-متابعات قرر الاحتلال الإسرائيلي اليوم ،اطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلدة جديدة بمرتفعات الجولان المحتلة كتعبير عن الامتنان لاعترافه بسيدة الاحتلال على المنطقة الاستراتيجية.

وخالفت الولايات المتحدة القوى العالمية الأخرى الشهر الماضي عندما وقع ترامب مرسوما يعترفبسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مصور بشأن الجولان “تأثر جميع الإسرائيليين تأثرا عميقا عندما اتخذ الرئيس ترامب قراره التاريخي”.

وأضاف بعد الاحتفال بعيد الفصح اليهودي أنه “سيقدم قرارا للحكومة يدعو لإطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على بلدة جديدة بمرتفعات الجولان”.

وجاء اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بعد قراره في ديسمبر كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ليخالف بذلك سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين بشأن وضع المدينة المتنازع عليها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يرد الجميل لترامب بإطلاق اسمه على بلدة في مرتفعات الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.