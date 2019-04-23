الان تتابع مسؤول لبناني بارز: “باسيل” تلقى أموالا من إيران للعمل لصالح حزب الله والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
كشف وزير العدل اللبناني السابق، اللواء أشرف ريفي، عن وجود علاقة وطيدة بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وإيران، مؤكدا أنه يتلقى الكثير من الأموال الإيرانية مقابل تمرير صفقات وتوفير غطاء لحزب الله الإرهابي والإيرانيين لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية في لبنان والمنطقة.
وأكد ريفي، خلال مؤتمر صحفي عقده للرد على حكم أصدره القضاء بحقه بناءً على دعوى مرفوعة من باسيل على خلفية كلام سابق لريفي اتهم فيه باسيل بأنه “الفاسد الأول في لبنان”، أن “هذه الأموال كانت تأتي في صناديق مساعدات كتب عليها الهلال الأحمر الإيراني”، مطالبا القضاء اللبناني بـ”التحرك الفوري للتحقيق مع باسيل”.
وتساءل ريفي: “كيف أصدر القضاء حكمه دون أن يطلب الاستماع إليه أو تقديم الوثائق التي بحوزته والتي على أساسها اتهم باسيل بالفساد وبالإثراء غير المشروع؟”.
وأكد وزير العدل اللبناني السابق أن “المعلومات التي لديه أمنية تستوجب التحقيق”، في إشارة إلى أنه استقاها من خلال عمله في وقت سابق كمدير عام لقوى الأمن الداخلي.
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