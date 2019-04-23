ننشر نص التعديلات الدستورية بعد موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء

نور على _نورا فخرى
ينشر "اليوم السابع" نص مواد التعديلات الدستورية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، حيث تتضمن التعديلات 12 مادة مستبدلة و10 مواد مضافة، جاء نصها كالآتى:
أولاً: المواد المستبدلة:
مادة 102/الفقرة الأولى:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
مادة 102/ الفقرة الثالثة :
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر...
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