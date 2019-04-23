"الوطنية للانتخابات": اليوم أضحت مدة رئاسة البلاد 6 سنوات

كتب: محمود البدوي
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم أضحت مدة رئاسة البلاد 6 سنوات، وأصبح لدينا برلمانًا بغرفتين، إحداهما لمجلس النواب والآخر لمجلس الشيوخ.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي، فور إعلانه نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالموافقة على هذه التعديلات بنسبة 88.83%، أن المرأة المصرية أصبح لها نصيب في مقاعد مجلس النواب لا يقل عن الربع.
واستطرد: "اليوم أضحى للعمال والفلاحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين في الخارج تمثيلا ملائما في مجلس...
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