محمد نصرالله: لاطلاق ورشة اقتصادية لتحقيق الاصلاحات المطلوبة

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ في حديث تلفزيوني على ضرورة اقرار الموازنة بأسرع وقت"، مؤكدا ان "المطلوب عقد جلسات مستمرة للحكومة للوصول إلى اقرار موازنة بأسرع وقت ممكن". كما دعا نصرالله إلى "اطلاق ورشة اقتصادية لتحقيق الاصلاحات المطلوبة لوقف الهدر و​محاربة الفساد​".

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