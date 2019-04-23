النشرة: جريحان بحادث سير على طريق عام البرج الشمالي البازورية

أفاد مراسل "​النشرة​" بأن ​حادث سير​ مروع وقع على طريق عام ​البرج الشمالي​ - ​البازورية​ مفرق شارنيه أوقع جريحين.وقد عملت فرق الاسعاف التابعة ل​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي على نقلهم الى المستشفى للمعالجة.

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