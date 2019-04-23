وكيل باسيل: ريفي ذهب إلى محاكمة إعلامية هدفها شعبوي

أكد الوكيل القانوني لوزير الخارجية جبران باسيل، ماجد بويز، أنه "من المؤسف أن وزير العدل السابق أشرف ريفي وقائد قوى الأمن الداخلي السابق أن يطعن بقرار قضائي".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "بدلا من الذهاب إلى محاكمة قضائية، ذهب ريفي إلى محاكمة إعلامية هدفها شعبوي ولم يكن لديه أي مستند يثبت صحة ادعاءاته ومزاعمه الباطلة".
وأوضح بويز أنه "في حال كانت لديه جميع الوثائق والإثباتات فليقدمها إلى القضاء لإثبات مزاعمه".
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