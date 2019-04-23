المطران كرياكوس: يجب ألا نيأس مهما وقعنا في الخطيئة

أشار راعي ابرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران افرام كرياكوس إلى ان "اليوم الثالث من الختن مخصص للمرأة الزانية التي يقارنها المرنم في الترتيلة بيهوذا الأسخريوطي الذي خان المسيح، وهو تلميذه، من اجل منفعة مادية، بينما تابت الزانية عن خطاياها لأنها احبت الرب يسوع". وقال: "علاقتنا مع الرب تغلب كل خطيئة وكل مادة، وهذا ما تذكرنا به الكنيسة هذه الايام لكي نفهم لماذا تألم الرب من اجل خلاصنا من الخطيئة".
وفي كلمة له خلال ترأسه "صلاة الختن الثالثة"، في كنيسة "مار يعقوب أخو الرب" في كفرحزير - الكورة ، شدد على انه "يجب ألا نيأس مهما وقعنا في الخطيئة، والا نتعلق الا بالمسيح الذي يستطيع أن يعطينا الفرح الحقيقي اي القيامة من بين الاموات".
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