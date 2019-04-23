أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد توقيع فخامة ​الرئيس ميشال عون​ للمرسوم الخاص بعائدات الصندوق البلدي المستقل عن ال 2017، نتمنى أن ينعكس ذلك إستقرارا على عمل المجالس ​البلدية​ من خلال دفع الرواتب والمستحقات للموظفين وتنفيذ المشاريع الإقتصادية والإجتماعية والتنموية ما يساهم في إنماء المناطق".

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كانت هذه تفاصيل خبر علامة: نتمنى أن ينعكس توقيع مرسوم عائدات الصندوق البلدي إستقرارا على عمل المجالس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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