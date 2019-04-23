باسيل: الطبيعة بتكره الفراغ وبتملّيه مع كترة الشغل مش مع كترة الحكي

قال وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : "‏فاض القيسماني بالخير ...الطبيعة بتكره الفراغ وبتملّيه وبتمليه مع كترة الشغل مش مع كترة الحكي".

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