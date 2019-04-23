لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في حديث تلفزيوني إلى أن "وضع البلد المالي صعب جداً وعلى الدولة أن تتصرف وفق ذلك ولكن على ​الدولة اللبنانية​ ان تقوم بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2017 لأن الموظفين في البلديات يعانون ولكن على البلديات شد الحزام والتقشف كما طلب من الوزارات".

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كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: على البلديات التقشف في موازناتها مثل الوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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