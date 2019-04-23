رحمة: رسالة الرئيس عون موجهة إلى كل المعنيين في السلطة التنفيذية

أكد النائب السابق ​إميل رحمة​ أن "كل الناس يعتبرون أن هناك تأخير في صدور ​الموازنة​ وصرخة ​الرئيس ميشال عون​ ضرورية"، مشيراً إلى أن "رسالة الرئيس عون موجهة إلى كل المعنيين في السلطة التنفيذية والقوى السياسية".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "يقع على عاتق المسؤولين واجبات كثيرة من أجل إجراء تغيير ملموس"، مشيداً "بكلام رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ حول عدم أهمية تبني إنجاز إنقاذ البلد".

ورأى "أننا نعيش تحت مبدأ كل بريء حتى تثبت إدانته، لكننا في ​لبنان​ يجب أن نعيش برأيي تحت مبدأ كل شخص متهم حتى تثبت إدانته"، مؤكداً "أنني نائب لمدة تسع سنوات وأنا مقصر لأنني لم أستطع محاسبة الحكومة".

واعتبر رحمة أن "رجال الدولة قاموا بمسح الماضي من أجل البدء من اليوم"، مشدداً على "أننا نعاني من انهيار أخلاقي قبل الإنهيار الإقتصادي".