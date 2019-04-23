السيسي: المشهد الذي صاغه المصريون بمشاركتهم بالاستفتاء سيسجل بفخر في التاريخ

وجه الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم الذي أبهر ​العالم​ باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة".

ولفت السيسي إلى أن "ذلك المشهد الرائع الذى صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الاستفتاء على ​التعديلات الدستورية​ ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي".

وبحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فإن أكثر من 88 بالمئة من المصوتين وافقوا على التعديلات الدستورية.

وستسمح التعديلات بتمديد مدته الرئاسية سنتين إضافيتين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، كما ستسمح له بالترشح لولاية ثالثة حتى عام 2030.